Cronaca- Cilento, leggenda metropolitana, totalmente inventata

Per un pensionato cilentano, è stata dura sapere che le vipere esistevano soli nella fantasia di qualcuno; una leggenda che parte da lontano, lo riporta anche un sito specializzato “totalmente inventata”; è una colossale fesseria.

Ma non basta questo per arginare la diffusione di questa notizia falsa che si arricchisce ogni giorno di più di nuova gente che ci crede; senza ombra di dubbio; eccone brevemente la storia; “una delle più longeve e grottesche leggende metropolitane: il lancio delle vipere dagli elicotteri”. Nata in Francia a partire dagli anni settanta”; la “bufala” si è progressivamente diffusa prima in Svizzera, quindi in Piemonte; negli anni ’90 si è consolidata anche nel resto d’Italia e ad oggi, purtroppo, c’è ancora gente che ci crede; avete mai sentito parlare di questa stramba leggenda? “È una cosa strana assai, chi ci crede sta fuori dal mondo, il lancio delle vipere, la leggenda, nasce per degli scherzi negli anni 80, c’era chi, per divertirsi e sbellicarsi dal ridere, piazzava nei boschi cartelli con su scritto “attenzione, elicotteri lanceranno, vipere giovani per ripopolamento fauna, giorno, ora”, parole di un naturalista che ha seguito il caso. Vipere dal cielo; di tutto un po’; come lanciate da Verdi, cacciatori, fungaioli; chi ci capisce è bravo; intanto questa bufala festeggia 40 anni.

Giovanni Farzati