Covid-19 a Piano di Sorrento, 46enne ricoverato in gravi condizioni

Il Covid-19 sembra non dare tregua. La situazione generale è in netto miglioramento grazie anche all’alta percentuale di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione. Ma il virus continua a circolare e purtroppo, a fronte della maggioranza dei contagiati che risultano asintomatici o paucisintomatici, si registrano comunque dei casi in cui si rende necessario un ricovero.

E’ quanto accaduto a Piano di Sorrento dove un uomo di 46 anni, risultato positivo al Covid, è stato ricoverato in gravissime condizioni. Al momento non si conoscono altri particolari e non sappiamo se si tratti di un soggetto vaccinato o meno.

Alla data dell’11 maggio risultano 125 i cittadini di Piano di Sorrento positivi al Covid. La maggior parte sono asintomatici.