Costiera amalfitana comune unico. Quando lo proposero Alfonso Pappalardo di Cetara e Gaspare Apicella, ora lo faccia Daniele Milano

Alcuni anni fa fu affacciata la proposta di un Comune Unico in costa amalfitana, da Cetara a Positano, lasciando fuori Vietri sul mare perchè la cittadina è troppo grande nei confronti degli altri Comuni. A proporre l’operazione, affiancati da diversi costierini, fu il, bancario Alfonso Pappalardo, consigliere comunale di Cetara, ed il sottoscritto, albergatore e docente di tecnica del turismo.

Parlammo con diversi sindaci dell’epoca, ma pensammo di desistere data lo sviscerato amore dei singoli primi cittadini nel coltivare il proprio orticeloi (non si sa se per fini economico-politici o personali ) Il Comune unico sarebbe servito ad unificare problemi, proposte, incombenze, soluzioni, prospettive ed azioni che, si sperava, avrebbero potuto anche far contare di più questo martoriato lembo di terra divina.

L’unico a supportarci fu l’amico Raffaele Ferraioli, politico di razza e lungimirante.

Ora, vista la determinazione, la preparazione e l’operatività di tutti i membri della amministrazione di Amalfi si potrebbe ipotizzre, elezioni permettendo, di investire del problema Daniele Milano il sindaco del Comune capofila.

Questo giovane , che nasconde le sue emozioni sotto la barba, è ben visto dalla metà degli amalfitana e da buona parte dei costierini.

Narturalmente il tutto verrebbe fatto a turnaziobe con la rappresentanza concreta dei Comuni interessati.