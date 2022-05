Costiera Amalfitana: ancora un intervento del Soccorso Alpino sul Sentiero degli Dei

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, è intervenuto a metà mattinata di oggi per soccorrere una donna straniera caduta all’altezza della mattonella 8 sul Sentiero degli Dei. L’escursionista, in compagnia di altre persone, si è procurata una ferita lacero contusa sopra la caviglia destra e l’importante emorragia le ha impedito di proseguire. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha altresì richiesto l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno che, giunto sul posto, ha sbarcato al verricello sia l’elisoccorritore CNSAS che il medico. Valutata e stabilizzata, la paziente è stata recuperata a bordo con il verricello ed infine trasferita all’Ospedale San Leonardo di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. Cogliamo ancora una volta l’occasione per sensibilizzare tutti i frequentatori di montagna al rispetto delle basilari regole di comportamento presenti sul sito www.sicurinmontagna.it

Anche in questo caso, l’equipaggiamento adatto avrebbe potuto evitare il ferimento della persona che, se fosse avvenuto in altro punto del corpo, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Foto 2 di 2