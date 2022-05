Costiera Amalfitana: alla guida in stato di ebbrezza, ritiro e sospensione della patente per due persone

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, agli ordini del comandante Umberto D’Angelantonio, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le principali arterie della “Divina” al fine di prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada.

Con l’ausilio di specifica apparecchiatura per la verifica dell’utilizzo di sostanze alcoliche, i militari hanno sorpreso due persone che avevano alzato il gomito: per il primo è scattata la denuncia, in quanto il suo tasso alcolemico, all’esito dei due previsti accertamenti specifici effettuati nell’immediatezza, era superiore a 1,5 grammi per litro, nonché il ritiro della patente di guida; per il secondo, invece. è scattata la sanzione amministrativa e la sospensione di patente poiché il livello era compreso tra 0,5 g/L e 0,8 g/L.

Nel weekend appena trascorso sono stati numerosi i controlli su strada ed agli esercizi commerciali: identificate oltre 150 persone solo nella giornata di domenica, controllati 95 veicoli tra moto e autovetture, e infine elevate 6 contravvenzioni al codice della strada per complessivi 600 euro circa.