Costiera Amalfitana: al via da questa notte i lavori di nuova pavimentazione sulla SS163 tra Positano e Praiano

CAMPANIA, ANAS: AL VIA DA QUESTA NOTTE LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SULLA SS163 “AMALFITANA”, TRA POSITANO E PRAIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO

· le attività, che richiederanno l’istituzione del senso unico alternato, si svolgeranno in esclusivo orario notturno allo scopo di non gravare sulla circolazione

· investimento complessivo di 1 milione di euro

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” prenderà il via – a partire da questa notte, lunedì 2 maggio – un intervento di nuova pavimentazione che riguarderà tratti saltuari compresi tra il km 11,800 ed il km 27,000, tra i territori comunali di Positano e Praiano, in provincia di Salerno.

L’investimento complessivo dell’intervento è pari ad 1 milione di euro.

Nel dettaglio, le attività si svolgeranno, con istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento dei lavori, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 7.00 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, allo scopo di non gravare sulla circolazione della zona costiera, in considerazione degli elevati volumi di traffico che la attraversano e della vocazione turistica della statale.

L’ultimazione dei lavori, che consentiranno altresì il rifacimento della segnaletica orizzontale, è fissata entro il mese in corso.