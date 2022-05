Corso Italia asfaltato per metà, il sindaco di Sant’Agnello: “Strada dell’Anas, non è il comune a dover intervenire”. Da qualche giorno è stato asfaltato mezzo tratto del corso Italia, che va da Piazza della Repubblica fino all’altezza di via San Vito. Ad essere interessato dall’intervento, soltanto il tratto di strada che fa parte del comune di Piano di Sorrento.

Lo strano intervento ha suscitato la curiosità di Rosario Lotito, che si è chiesto: “Sento tanto parlare di comune unico ma se due comuni limitrofi non riescono a dialogare per rifare contemporaneamente il manto stradale ad una strada in comune come pretendono di poter dare vita al comune unico?”. Infatti, la strada in questione vede intrecciarsi i confini dei due comuni: il lato asfaltato appartiene al comune di Piano mentre il lato opposto, quello non asfaltato, appartiene al comune di Sant’Agnello.

Presto è giunta la risposta del primo cittadino di Sant’Agnello. “Il Corso Italia, nei comuni sotto i diecimila abitanti, è dell’Anas. Quindi il comune di Piano di Sorrento dovrebbe mettersi d’accordo con l’Anas e non con il comune di Sant’Agnello”, ha precisato il sindaco santanellese, Piergiorgio Sagristani.