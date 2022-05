Cori beceri, l’arbitro non interviene e la Lega sta a guardare, intanto il Napoli batte lo Spezia per 3-0. Nell’ultima giornata di campionato il Napoli, ormai senza ulteriori ambizioni, gioca con lo Spezia già salvo. In campo le seconde linee che Spalletti schiera per riconoscenza e, nei primi minuti, Politano regala subito il vantaggio ai suoi. Non passa il quarto d’ora, però, che l’arbitro sospende la gara: sugli spalti gli scontri tra le tifoserie sembrano non placarsi e intervengono addirittura i giocatori a cercare di mettere pace. Riprende la partita e prima Zielinski e poi Demme sigillano la vittoria con due gol, decretando il risultato finale di 3-0 per gli azzurri. Cori beceri rivolti ai napoletani, per l’ennesima volta un buon match viene sporcato da tifoserie da serie non classificabile, da arbitri che non prendono provvedimenti e da un Lega che sta a guardare. Lo sport, quello corretto, si vede in altre nazioni…