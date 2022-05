Cordoglio per la prematura scomparsa della 38enne Ester Esposito, infermiera presso il “Cardarelli” di Napoli

Grandissimo dolore a Napoli per la prematura scomparsa di Ester Esposito, stroncata a 38 anni da un male incurabile. Ester era un’infermiera presso l’Ospedale “Cardarelli” e lottava contro il male che la stava distruggendo. Nelle ultime 48 ore le sue condizioni si erano aggravate fino a condurla alla morte. La giovane donna lascia il marito e due figli piccole

Tanti i messaggi di cordoglio sui social come quello dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: «“Nessuno Tocchi Ippocrate“ posa un fiore virtuale per Ester Esposito, infermiera dell’AORN Cardarelli di Napoli morta stamane a 38 anni presso l’istituto Pascale. Lascia 2 splendide bambine ed un marito. Riposa in pace tu che non hai mai esitato a dare aiuto al prossimo!».

Ed ancora quello dell’amica Teresa: «Sentire ogni giorno il peso del ricordo di ciò che eri, ti farà solo restare con i piedi ben piantata in terra e i tuoi desideri non potranno mai spiccare il volo. Lascia spazio ai tuoi sogni e lascia andare i tuoi ricordi! Ora sei ciò che non eri!».