Convegno Reumatologia a Sorrento. Il dott. Comentale: “Clima marino migliora queste patologie”

Finalmente a Sorrento si tiene l’XI Convegno di Reumatologia Penisola Sorrentina – Monti Lattari in presenza, in programma anche per il 28 maggio presso il Grand Hotel Vesuvio a Sorrento. Le malattie reumatologiche autoimmuni rappresentano un importante problema sanitario del nostro tempo per la loro elevata prevalenza, la disabilità che può derivarne, il significativo incremento di mortalità ad esse associato. Abbiamo potuto intervistare il dottor Francesco Comentale, noto reumatologo: È importante che questi tipi di convegni si facciano in presenza – dice il dott. Comentale – dove si possono confrontare gli esperti. È importante per portarci dei messaggi nuovi soprattutto dal punto di vista terapeutico di questi prodotti abbastanza complessi. Sono in genere malattie multi organo che coinvolgono molti organi, soprattutto l’apparato cardiovascolare e respiratorio. In genere il clima marino migliora molto le patologie degenerative. Queste patologie hanno una base autoimmune di cui non conosciamo le cause, perciò agiamo con farmaci immunosoppressori.