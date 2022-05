Controlli del weekend a Sorrento: 60 identificati, multe a valanga per divieti di sosta

Nel corso della giornata di ieri, sabato 14 maggio 2022, gli agenti del commissariato della polizia di Stato della penisola sorrentina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Sorrento, in particolare nelle zone della movida del fine settimana. Nel corso dell’attività, coordinata dal vice questore Nicola Donadio, sono state identificate in totale 60 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllati 26 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e divieto di sosta.