Conto alla rovescia per la Regata dei Tre Golfi da Napoli a Li Galli e Capri

Tutto pronto nella costa di Sorrento per la Tre Golfi Sailing Week, l’evento che si svolgerà dal 14 al 21 maggio 2022, organizzata dal Circolo Remo e Vela Italia. La gara comprende la 67^ Regata dei Tre Golfi, valida per il Campionato Italiano Offshore 2022 FIV e parte dell’IMA Mediterranean Offshore Challenge; il Maxi European Championship, composto da una regata d’altura che coincide con il percorso della Regata dei Tre Golfi più quattro giorni di regate inshore, queste ultime parte dell’IMA Mediterranean Inshore Challenge; l’ORC Mediterranean Championship, composto da una regata d’altura che coincide con il percorso della Regata dei Tre Golfi più tre giorni di regate inshore, valide anche per il Campionato Nazionale del Tirreno, quest’ultimo selezione per il Campionato Italiano ORC. Positanonews in anteprima si trova sul posto per documentare i preparativi di un evento per il quale c’è grande fervore e attesa. La Regata dei Tre Golfi attraverserà il Golfo di Napoli in tutta la sua bellezza a partire da Procida, Ischia, Ventotene, e Ponza, prima di raggiungere l’Isola Li Galli al largo di Positano e concludere nella splendida Capri. E’ scattato dunque il conto alla rovescia per le 142 barche che sabato alle 19:30 – 18:30 per i multiscafi – da Napoli partiranno per la Regatai.