Continua la vacanza dell’attore statunitense Kevin Hart a Positano. Per lui un’ottima pizza al Ristorante “La Zagara”

Positano. L’attore statunitense Kevin Hart, che compirà 43 anni il prossimo 6 luglio, continua la sua vacanza nelle perla della costiera amalfitana dove si è lasciato incantare dalla bellezza del paesaggio che ha reso la città verticale famosa in tutto il mondo. Ma ad attrare l’attore non sono solo gli scorci mozzafiato ma anche la gastronomia. Ed oggi Kevin Hart ha deciso di gustare un’ottima pizza al Ristorante “La Zagara”, un angolo di Paradiso a metà strada tra il profumo degli agrumi della Costiera Amalfitana e la brezza marina che sale dalla spiaggia. E l’attore, con cordialità e semplicità, non si è sottratto ad una foto ricordo con il personale.

Kevin Hart ha già una lunga carriera alle spalle. Dopo aver vinto alcuni concorsi, abbandonò il suo lavoro come venditore di scarpe e si dedicò alla commedia. La sua performance lo ha portato a recitare in film come Paper Soldiers, Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà, …e alla fine arriva Polly e Scary Movie 4. Nel 2010 col suo spettacolo Seriously Funny ha avuto un’ottima accoglienza, ottenendo spesso il tutto esaurito, successo replicato con il suo film-spettacolo Laugh at My Pain, che a sua volta ha avuto grandi incassi ed una critica molto favorevole.