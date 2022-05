Conti in ordine, Vico Equense città virtuosa: approvato il rendiconto di gestione 2021

Conti in ordine, degni di una città virtuosa. Il Consiglio comunale di Vico Equense ha approvato il rendiconto della gestione 2021, il documento che esamina tutti i dati contabili del bilancio.

Un documento che dà riscontro positivo alla fase di riaccertamento a cui hanno lavorato tutti gli uffici comunali e che è stato presentato in consiglio comunale in anticipo, così come avvenuto il 29 aprile scorso per il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024.

“Un’opera di depurazione che ci ha consentito di avere un quadro più preciso possibile della situazione economica dell’Ente – ha spiegato il sindaco Giuseppe Aiello – In un periodo di difficoltà di carattere mondiale dovuti a pandemia e guerra in Ucraina, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti rappresenta un ulteriore incoraggiamento a lavorare con sempre più entusiasmo, consapevoli dell’ottimo lavoro svolto e di quello che svolgeremo in futuro”.