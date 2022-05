Confronto per la tutela del patrimonio artistico della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. “Difesa e tutela del patrimonio Artistico Diocesano”, vescovo, carabinieri e giornalisti a confronto sabato 14 maggio a Castellammare di Stabia. L’appuntamento, che rientra nei momenti di formazione voluti dall’ordine dei giornalisti, si terrà a partire dalle ore 9 presso il Mudiss (Museo Diocesano Sorrentino Stabiese), che si trova nei locali dell’ex seminario in Piazza Giovanni XXIII.

Un’incontro fortemente voluto dal vescovo Francesco Alfano in collaborazione con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e Luigi Vicinanza presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cives-Mav di Ercolano, e che vedrà tra gli altri, la presenza del comandante Massimiliano Croce, che guida il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.

La giornata avrà inizio con i saluti del presidente Lucarelli e del direttore del Museo diocesano, Egidio Di Lorenzo. Interverranno nel corso della mattinata, don Pasquale Vanacore, direttore dell’Ufficio Beni Culturali, che offrirà una panoramica sul patrimonio artistico culturale della diocesi, soffermandosi sulle modalità attraverso cui viene conservato e tutelato sotto ogni aspetto.

Seguirà la testimonianza del comandante Croce, il quale esporrà le modalità ed i tempi d’intervento del nucleo specialistico per la difesa dei beni ecclesiastici, soffermandosi sul delicato ruolo e supporto della stampa in particolari occasioni. In conclusione, l’architetto Gerarda Cimmino responsabile del Mudiss, illustrerà la storia del Museo diocesano, i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. Il convegno si concluderà con i saluti di monsignor Alfano.

La mattinata sarà coordinata da Luigi Vicinanza. Il corso formativo ha una valenza di 4 crediti e per parteciparvi è obbligatoria l’iscrizione presso il sito ufficiale www.formazionegiornalisti.it.