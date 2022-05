Concorsone ad Agerola: gli elenchi degli ammessi alla prova orale per la copertura di 4 posti di istruttore amministrativo

Al link di seguito http://trasparenzaagerola.asmenet.it/…/5298808286278ddc… è disponibile l’elenco degli ammessi alla prova orale al 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝟰 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗖 [𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗖𝟭], 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 “𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼” 𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝟱𝟬%.

I candidati ammessi sono convocati per il colloquio orale in data 𝟭 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 presso il Centro Polifuzionale “Mons. Andrea Gallo” come da calendario:

ore 9.30 da Acampora Sonia a Gentile Marianna

ore 15.30 da Grieco Valeria e Ruocco Marianna

I candidati dovranno presentarsi minuti di documento di identità.