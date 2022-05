Conclusa con il confronto con i sindacati la seconda giornata di concertazione territoriale per la programmazione del Piano sociale di Zona Ambito S2.

Con il confronto con le organizzazioni sindacali, si è conclusa la seconda giornata di concertazione territoriale dell’Ambito S2.

Presenti all’incontro con i componenti dell’Ufficio di Piano Ambito S2: Vincenzo Della Rocca Cisl-Fp Salerno, Ornella Zito Cgil – Fp Salerno, Raffaela Nizza Cgil Salerno e Filomena D’Aniello Uil FPL Salerno.

Congiuntamente le organizzazioni sindacali hanno ribadito che occorre porre in essere un confronto sul fabbisogno del personale sui fondi previsti dalla pianificazione regionale e sugli ulteriori fondi scaturiti dalla recente approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 6 milioni di euro.

“È evidente che occorre mettere in attouna pianificazione del fabbisogno delle risorse umane anche rispetto all’incremento deil’orariodei lavoratori del Piano di Zona da part a full time, alla luce di finanziamenti strutturali ed etero finanziati che sono in deroga alla spesa del personale.” Così i sindacati in modo unitario.

“Questa esigenza – hanno proseguito- serve a garantire sia il livello essenziale di prestazioni all’utenza, sia la realizzazione dei progetti programmati.”

“Si invita, pertanto, la parte politica costituita dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito ad attivarsi per l’utilizzo dei fondi disponibili allo scopo”. Hanno concluso le organizzazioni sindacali.