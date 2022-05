Clamoroso Benevento, Vigorito si dimette

A seguito della mancata promozione in serie A, alcuni tifosi del Benevento amareggiati avrebbero affisso degli striscioni contro il presidente Vigorito. Quest’ultimo, come si legge in una nota del club, vorrebbe rassegnare le dimissioni: “Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato. Nulla potrà cancellare gli anni vissuti, il ricordo e l’affetto ricevuti dalla città e dall’intera provincia, ma è arrivato il momento di mettersi da parte lasciando ad altri il compito di tenere in alto il nome del Benevento Calcio”. Il sindaco Mastella ha replicato così: “La città di Benevento, attraverso me, chiede al presidente Vigorito di restare al suo posto, di continuare ad essere il presidente della squadra di calcio che negli ultimi anni tante soddisfazioni ha regalato al popolo beneventano e sannita. La mia solidarietà e quella della città di Benevento per il gesto di imbecillità sportiva e di non riconoscenza che ha subito da pochissimi pseudo-tifosi”. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.