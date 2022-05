Città Metropolitana a Peppe Tito la gestione delle coste

Città Metropolitana di Napoli, per la Penisola sorrentina a Peppe Tito, sindaco di Meta, la gestione delle coste, ruolo importante e strategico per la Costa di Sorrento , ma anche il Monte Faito, da non sottovalutare, vista l’importanza che ha nel cuore dei Monti Lattari, sulla vexata questio della gestione con Vico Equense e Castellammare di Stabia, forse si troverà una quadra con la Regione Campania . Vicesindaco è Giuseppe Cirillo, del gruppo “Progressisti e riformisti”, titolare della delega ai rapporti con il Consiglio.

Queste le altre deleghe assegnate ai consiglieri dello stesso gruppo: Luciano Borrelli, agenda digitale e trasporti; Giuseppe Bencivenga, urbanistica; Antonio Sabino, patrimonio e beni comuni; Marco Antonio Del Prete, bilancio e finanza locale; Carmine Lo Sapio, attività produttive, turismo, piccole e medie imprese e artigianato, Sua e Parco nazionale del Vesuvio; Giuseppe Tito, mare, coste, costoni e Monte Faito.

Ieri, nell’aula del Consiglio di Santa Maria la Nova, Manfredi ha conferito ufficialmente le deleghe ai consiglieri confermando lo schema anticipato ieri dal Mattino. Non solo. Quello di ieri è stato anche il primo vero consiglio metropolitano dopo quello d’insediamento dello scorso 31 marzo. Nell’occasione l’ex rettore ha presentato all’aula il programma di mandato che sarà poi successivamente votato. Ma con la maggioranza bulgara, in cui tutti sono stati premiati con una delega, non ci saranno certamente problemi.

LA SQUADRA

Ma andiamo con ordine e ripartiamo dalle deleghe. Le ultime trattative di lunedì sera hanno portato solo ad una novità: il consigliere comunale napoletano Rosario Andreozzi, eletto in quota sinistra nella lista Napoli metropolitana, è riuscito a strappare anche la delega all’ambiente che in origine sarebbe dovuta andare al pentastellato fichiano Salvatore Flocco, anch’egli consigliere a Napoli, a cui restano terra dei fuochi, protezione civile e beni confiscati. Un buon colpo per Andreozzi che gestirà uno dei settori strategici, oltre alle deleghe a salute e terzo settore. Le altre deleghe con un particolare rilievo vanno a Dionigi Gaudioso (sindaco di Barano eletto in Napoli metropolitana) che gestirà la viabilità e Salvatore Cioffi (consigliere comunale di Pomigliano vicino a Luigi Di Maio) che si prende l’edilizia scolastica. Il sindaco si tiene deleghe pesanti tra cui Pnrr, cultura e polizia metropolitana: «Come ho fatto in città ho preferito tenerle per me perché abbiamo la necessità di una negoziazione continua con il Governo nazionale ed è più opportuno che sia il sindaco ad avere l’interlocuzione con Roma», ha spiegato Manfredi. Poi ogni consigliere ha appunto avuto una delega. «Ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri perché ci troviamo davanti a un lavoro complesso per il quale servirà uno sforzo collettivo», dice il primo cittadino.

LO SCHEMA

Oltre al vicesindaco che avrà funzioni di coordinamento e la delega ai rapporti col consiglio, al gruppo Progressisti e riformisti, quello di Pd e deluchiani, vanno: agenda digitale e trasporti (Luciano Borrelli); urbanistica (Giuseppe Bencivenga); patrimonio (Antonio Sabino); bilancio (Marco Del Prete); attività produttive e turismo (Carmine Lo Sapio); mare e coste (Giuseppe Tito). Alla lista manfrediana Napoli metropolitana assegnate le deleghe a: fondi per le politiche di coesione (Giuseppe Sommese); piano strategico (Antonio Caiazzo); programmazione scolastica e pari opportunità (Ilaria Abagnale); lavoro e lavori pubblici (Felice Sorrentino); sport e giovani (Sergio Colella). Al Movimento 5 Stelle, oltre ai già citati Flocco e Cioffi, va la delega a litorale Domizio e Lago Patria affidata a Salvatore Pezzella. Manfredi, infine, ha annunciato che nelle prossime ore incontrerà anche gli esponenti della minoranza «per coordinare con loro sia il conferimento delle deleghe di garanzia, sia per l’organizzazione delle commissioni».

LE FIBRILLAZIONI

Eppure non è mancata qualche polemica. L’ex vicesindaco metropolitano Domenico Marrazzo, eletto nelle file di Azione, si è seduto tra i banchi della minoranza attaccando il sindaco: «Lei ha deciso che la maggioranza dovesse essere la stessa del Comune di Napoli». Anche l’eletto della Lega Domenico Alaia è stato duro: «Non abbiamo ancora una stanza e il posto auto, così non si può lavorare». Intanto ieri Manfredi ha presentato all’aula il suo piano strategico, sintetizzando il documento di 34 pagine consegnato ai consiglieri. Il programma è diviso in tre punti: rigenerazione dell’area metropolitana, digitalizzazione e transizione ecologica. Scuola e formazione, manutenzione delle strade e sviluppo urbanistico riducendo il consumo di suolo: questi gli assi strategici annunciati dal primo cittadino. Ma il sindaco ha citato anche le sfide per una mobilità adeguata (a partire dalla linea su ferro per l’area nord), il miglioramento del ciclo dei rifiuti e lo sviluppo del turismo nelle aree interne. «Abbiamo davanti sfide complesse, dobbiamo valorizzare un ente che ha funzioni importanti non sfruttate a pieno», ha chiuso Manfredi.