Ciriaco De Mita e Aldo Moro nella politica del Cav. Attilio De Lisa che ricorda anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Il Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) della diocesi di Teggiano-Policastro da attuale Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana è rimasto sconvolto dalla notizia della morte di Ciriaco De Mita ex Segretario-Presidente della D. C.(Sentite Condoglianze alla famiglia), infatti lo ricorda nella sua vita politica italiana locale come uno dei più grandi esponenti della vecchia Democrazia Cristiana di cui resterà sempre nel suo cuore, partendo prima dalla sua adolescenza di simpatizzante e dopo da segretario sezionale cittadino con apprezzamento sia dei valori della Famiglia Cristiana esposti dal Partito dei Popolari UDEUR di Clemente Mastella e dalla Legalità-Trasparenza del Partito dell’Italia dei Valori di Antonio Tonino Di Pietro di cui ha tenuto in piedi al Comune di Sanza dove vive (originario di San Rufo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni) una sezione dal 2005 al 2011 in onore-ricordo del grande Statista Aldo Moro della Regione Puglia (ricordando che il nostro Presidente della Repubblica è stato un allievo di Aldo Moro e lo stesso Ciriaco De Mita dirigendosi alla Città di Palermo della Regione Sicilia di cui Sindaco Leoluca Orlando, è stato Colui che lo ha voluto fortemente in Politica nella vecchia Democrazia Cristiana) di cui a 30 anni dalla morte con il piacere di aver conosciuto a Benevento anche la figlia Agnese Moro in opresenza invitata dell’ex Socialista Giuliano Amato.

Vuol ricordare fortemente anche l’amico politico Giuseppe Manzo di Nocera Superiore allora eletto Consigliere della Regione Campania e QUINDI prima seguendolo ad essere il Sottoscritto anche simpatizzante del Partito “i Democratrici” fondato da Romano Prodi e dopo seguendo i Partiti già citati UDEUR e IDV allora quest’ultimo con il Segretario Regionale Aniello Nello Formisano di Torre del Greco.

Il suo riconoscimento a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana è avvenuto tramite i Patti Lateranensi tra Stato Vaticano e Italiano essendo riconosciuto già prima da gennaio 2015 Cavaliere dell’ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica e dal 27 dicembre 2018 con l’onorificenza della Repubblica ricevuta presso la Prefettura di Salerno firmata sia dal Presidente Sergio Mattarella che Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri (attualmente passati i 3 anni dal riconoscimento alla Prefettura è stato richiesto anche quello a Ufficiale della Repubblica Italiana).

Inoltre attualmente è dipendente dell’ASL Salerno in Sanità e riveste nella Provincia di Salerno a Sanza dove vive sia la carica di onore alla Patria con Bandiera Tricolore A.N.C.R. quindi quella di Presidente sezione Associazione Nazionale Combattentie Reduci Federazione di Salerno che Consigliere Provinciale Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento di riferimento al Presidente Provinciale-Nazionale prof. Antonio Landi.

Sottolinea che ha avuto occasione di incontrare alla Presidenza della Regione Campania sia l’ex Governatore Stefano Caldoro che con l’attuale Presidente Vincenzo De Luca.

infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù ( Via, Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.