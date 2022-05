Circumvesuviana: il classico treno rosso un nuovo set Lego? La Circumvesuviana, confermata anche quest’anno nei rapporti di Pendolaria e Legambiente tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia, viene utilizzata quotidianamente, seppure tra mille disagi, da migliaia di persone. Ed, a quanto pare, qualcuno deve essere così affezionato alla linea gestita da Eav, società del trasporto pubblico partecipata della Regione Campania, da voler trasformare uno dei suoi classici e storici treni rossi in un set Lego.

Il progetto per far diventare il treno modello SFSM FE 220, costruito negli anni Settanta, un set Lego, è apparso su Lego Ideas. Pubblicata sulla piattaforma dall’utente “Mellone 99”, l’idea di trasformare il treno della Circum in un set Lego ha raggiunto, fino a questo momento, 285 voti: c’è bisogno però di 10mila apprezzamenti per far arrivare l’idea sul tavolo del team Lego, che poi valuterà se mettere in vendita il set oppure no.

Con il portale Idea, infatti, l’azienda danese offre la possibilità di sottoporre agli utenti ed all’azienda un progetto, con l’opportunità di vedere il proprio set negli store di tutto il mondo. Una volta sottoposto il proprio progetto, ogni utente ha a disposizione 60 giorni per ricevere 100 like e guadagnare così altri 12 mesi aggiuntivi per raggiungere 10mila apprezzamenti.