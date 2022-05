Cinquanta anni fa l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario della morte del commissario Luigi Calabresi, freddato a colpi di pistola da un commando, davanti casa sua.

Ad essere condannato come mandante del suo omicidio è stato Giorgio Pietrostefani, tra gli ex terroristi arrestati in Francia.

Un anno fa, in occasione del 49mo anniversario della morte, il figlio del commissario, il giornalista Mario Calabresi pubblicò una lunga intervista alla mamma Gemma Capra. “Ogni 17 maggio alle nove e un quarto, io guardo l’ora e dico ‘ecco, adesso'”.