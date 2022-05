Chiellini saluta la Juve dopo 17 anni d’amore. Ieri sera, con la partita Juve – Lazio, si è concluso un matrimonio durato 17 anni tra la società bianconera e Giorgio Chiellini. Il difensore entrato in campo come titolare, è stato fatto uscire da Allegri al 17′, proprio come il numero di anni in cui ha vestito la maglia a strisce, tra applausi e commozione. Giro di campo finale, così come ha fatto Dybala, che ha disputato anche lui l’ultima partita allo Stadium. “Fortunato ad aver scritto la storia della Juve, ho più ricevuto che dato”, ha dichiarato Chiellini a fine gara.