Chiedono migliaia di euro ad anziani: ennesima truffa del falso nipote in Penisola Sorrentina

Per l’ennesima volta ci troviamo a raccontare di uno spiacevole episodio di truffa avvenuto tra la costiera sorrentina e amalfitana. Stavolta la denuncia giunge da Meta, nella costa di Sorrento, dove è stata messa in atto la classica truffa del falso nipote. I malfattori applicano questa strategia ormai da tempo, con la quale riescono ad attirare l’attenzione soprattutto degli anziani disposti a pagare cifre anche ingenti pur di saldare i debiti di colui che pensano sia il loro nipote. Alle vittime di Meta sono giunte richieste fino a 3000 euro. Negli ultimi mesi i carabinieri hanno raccolto segnalazioni e denunce a raffica su tutto il territorio delle due costiere, dunque invitiamo a tutelare i più anziani evitando di esporli al pericolo e sigillandosi in casa quando arrivano telefonate da sconosciuti che si fingono amici o parenti.