Che Ausilia Apuzzo non sia morta invano, basta tir e grandi bus in Penisola sorrentina! Senza andare nel merito di questa morte , sub iudice al Tribunale a Torre Annunziata, i grandi mezzi sono un pericolo, e la colpa non è degli autisti, ma dell’ignavia delle istituzioni. Sono loro colpevoli, che non vietano l’accesso a questi mezzi quando è evidente che il Corso Italia non può sostenerne il traffico, sulla S.S. 163 Amalfitana i sindaci con le associazioni ed i cittadini hanno imposto un’ordinanza al Prefetto di Salerno per limitare l’accesso ai grandi bus, solo dopo tante morti, qui quando lo faranno? Positanonews ha chiesto ai sindaci un parere dopo che abbiamo ripubblicato l’intervista fatta al compianto dottor Paolo Castellano, quando era assessore di Sant’Agnello . Castellano disse proprio a noi che sognava un Corso Italia liberato dai grandi mezzi, almeno limitati a un orario determinato, come grosso modo succede in Costiera amalfitana, e anche un senso unico, ma almeno togliete questi mostri dalla strada!

Infatti in Costa d’ Amalfi sono stati limitati i grandi bus, e lo scarico merci avviene solo la mattina presto. Cosa che è ancora più facile in Penisola Sorrentina visto che c’è l’alternativa della strada che passa da Sant’Agata a Massa Lubrense. Non ne parliamo del paradosso di Vico Equense dove i bus non possono passare per la galleria di Seiano ma andare nel centro . NON PRENDIAMOCI IN GIRO. Se i sindaci non intervengono è perchè difendono gli interessi dei grandi alberghi, alcuni hanno gli autobus che entrano anche nei loro parcheggi, come a Sant’Agnello, oppure a Meta sulla spiaggia con caos infinito, o delle grandi società di trasporto. VA VIETATO TOTALMENTE L’ACCESSO AI GRANDI MEZZI DI GIORNO. Si arrangiano, come fanno a Positano, a Praiano e Amalfi, dove dopo un certo orari non possono trasportare merci e o persone. Anzi , ripetiamo, qui hanno addirittura la possibilità di una via alternativa, per quanto sia più lunga, per Massa, o è meglio mettere a rischio le vite delle persone e bloccare il traffico e inquinarci con uno smog che , se mettessimo le centraline per il monitoraggio dell’aria, è pari a quello di Milano? L’ingegner Elio d’Esposito in tempi non sospetti aveva progettato per un parcheggio a Punta Scutolo, dove c’è la cava, e da qui vettori meccanici e piccoli mezzi per andare in Penisola, lo aveva fatto 40 anni fa, quante persone devono morire per farlo capire ai politici, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ANAS, alla Regione Campania e al Governo?