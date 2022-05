Cetara piange la 92enne Costanza Oddonelli, vedova Massimo Luigi

Cetara. All’età di 92 anni si è concluso il cammino terreno di Costanza Oddonelli, vedova Massimo Luigi. A darne il triste annuncio i figli Giuseppina, Nicola, Vincenzo e Nellina, i generi, le nuore, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

I funerali si svolgeranno martedì 31 maggio alle ore 15.30 partendo dall’abitazione in Via Corso Federici n. 75 per la Chiesa di S. Pietro Apostolo in Cetara.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.