Cetara: il sindaco negativo al Covid nel giorno del suo compleanno. Doppia festa per il primo cittadino di Cetara, in Costiera Amalfitana. “Nel giorno del mio compleanno il Covid ha deciso di sgomberare il campo, per lasciare spazio a tutti i vostri numerosissimi auguri che hanno riempito ogni istante del mio giorno speciale!”, ha fatto, infatti, sapere il sindaco Fortunato Della Monica.

“Che dire, GRAZIE DI CUORE A TUTTI! Ogni vostro semplice pensiero mi ha regalato una gioia infinita! Grazie!”

A causa del virus che ha bussato alla sua porta per la seconda volta, l’importante evento previsto per sabato 30 aprile e che prevedeva l’intervento dell’Assessore Regionale Nicola Capito è stato rinviato a data da destinarsi.