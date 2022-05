Centro Studi Positano Danza, diretto da Alessandra Ginevra, rivolto al sociale.

Quest’anno oltre allo spettacolo di danza di fine anno che si terrà il 13 giugno presso il teatro delle rose di Piano di Sorrento , presenta “Oltre ogni limite” una serata rivolta alla beneficenza dedicata a bambini affetti da gravi disabilità abbandonati dalle proprie famiglie ospiti attualmente nella “Casa di Matteo”, casa di accoglienza fondata da Luca Trapanese e diretta dal presidente Marco Caramanna. Lo spettacolo sarà patrocinato dal comune di Trecase e la stretta collaborazione del suo sindaco Avv. Raffaele De Luca.

Ancora una volta il popolo positanese si è mostrato unito e attento nell’aiutare il prossimo. Pertanto il centro studi Positano Danza ringrazia:

La Bottega di Brunella

Impresa edile “SPEC”

La Brezza Positano

Ceramica Assunta

Positano Luxury Boats

La Tecnolegno

i F.lli Grassi

Boutique Carro Positano

Boutique Blitz Moda Positano

Garage Mandara

Urlo Moda

Lordsboat

Idillio Positano

Ristorante Saraceno d’Oro

Hotel Villa delle Palme

Hotel Pasitea

Hotel Conca D’Oro

Vito Fusco photoreporter

Elisir di Positano

Sandro Barber Shop

Si ringrazia vivamente per la consulenza artistica di Ap management di Anna Potenza.

In fine ma non con minore importanza ringraziaMo i direttori del Teatro delle Rose che come ogni anno ci ospiteranno con entusiasmo Carmen Mascolo e Antonio Mirone.

Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie che credono e sostengono ancora una volta il Centro Studi Positano Danza.

Ad onorarci della sua presenza e della sua professionalità sarà la presentatrice Tiffany Romano, a seguire si vedrà danzare la compagnia di balletto “Birth Dance Company” ed infine si vedranno in concerto come special Guest i giovani, dinamici, professionali ,e vincitori del premio Tim Music a Sanremo Giovani 2020 ed altri numerosi premi “I Desideri” .

Vi aspettano in tanti perché uniti si può fare di più!