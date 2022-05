Castellammare di Stabia. Successo della petizione una piazza per Pertini, raccolte oltre 8000 firme. (Il comitato promotore non si attendeva un risultato così lusinghiero)

Poco più di un mese fa l’Anpi Castellammare, il PSI stabiese e i Progressisti hanno preso l’iniziativa “una piazza per Sandro Pertini” in occasione del prossimo anniversario dei 130 anni falla fondazione del PSI avvenuta nel 1892.

In poco più di un mese tra sottoscrizioni online e cartacee si è giunti ad oltre 8500 adesioni.

“Il sostegno alla petizione ha avuto successo perché Sandro Pertini è un politico apprezzato da tutte le Italiane e italiani – afferma Roberto Rapicano coordinatore cittadino f.f. del PSI – al di là degli schieramenti politici.”

Alle sue parola fa eco il presidente dell’Anpi Peppe Di Massa che “sottolinea il valore dell’uomo partigiano antifascista prima e dell’uomo delle istituzioni democratiche dopo la Liberazione. Sopravvissuto alle carceri fasciste giunge alla presidenza della Repubblica quale presidente più votato di tutti i tempi.”

Per i Progressisti stabiesi “l’elevato spessore morale politico/istituzionale di Pertini – dichiara Davide Bozza – rappresenta la storia del socialismo italiano unitario, esempio per tutta la sinistra. Necessità attuale più che mai.”

La petizione ha visto il sostegno di numerose personalità cittadine dal giornalista Gigi Vicinanza che ha anche rilanciato la petizione dal suo profilo instangram. La giornalisti Angela Longobardi, Il giornalista Vincenzo Iurillo del Fatto quotidiano. Gli ex sindaci Lino Polito, Salvatore Vozza, l’ex vicesindaco Antonio Giaquinto, l’ex assessora Fiabiola Toricco. Tra gli ex consiglieri troviamo Tonino Scala e Tonino Esposito. Un piacevole adesione è stata quella dello storico Davide Rossi presidente dell’istituto Anna Seghers di Milano. La partecipazione del coordinamento stabiese dei CARC.

Tra i partiti hanno aderito il PD stabiese e la dirigente dei Verdi Europa Marilena Schiano Lo Moriello.

Un ringraziamento particolare dal comitato giunge a Gianluca Torelli ed Antonio De Luca per aver messo a disposizione le sedi CGIL e SPI CGIL per la raccolta cartacea delle firme.

Tra pochi giorni sarà la festa della Repubblica ed il comitato promotore ha inviato la raccolta delle firme all’attenzione della commissione prefettizia chiedendole un incontro.

Questa è la seconda raccolta firme della sinistra stabiese che chiede di intitolare una piazza ad un eminente personalità politica, infatti lo scorso anno per il centenario del PCd’I fu avviata una petizione per intitolare una strada ad Antonio Gramsci storico fondatore del partito, perseguitato politico ed intellettuale studiato in tutto il mondo. Richiesta che fu totalmente disattesa dall’amministrazione di centro destra.

Dal comitato promotore si augurano che con l’avvenuto della commissione prefettizia si presti più attenzione alle richieste dei cittadini.