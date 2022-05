Castellammare di Stabia set cinematografico per la nuova serie di “Mina Settembre” in onda su Rai Uno

Castellammare di Stabia. Erano previste per lo scorso mese di marzo le riprese nella città delle acque delle scene di una nuova puntata di “Mina Settembre”, la serie di Rai Uno che vede protagonista l’attrice Serena Rossi la cui prima serie ha riscosso grandissimo successo. Le riprese di marzo furono, però, rimandate ed ora finalmente il cast di attori è arrivato a Castellammare e tra oggi e domani saranno girate le nuove scene tra il centro antico e la Reggia di Quisisana, uno dei luoghi più suggestivi della città.

A breve potremo seguire nuovamente le avventure dell’assistente sociale presso un consultorio del centro di Napoli. Separatasi da poco, la donna vive temporaneamente a casa della madre, una cinica altoborghese, e sentimentalmente è divisa tra l’affetto per Claudio, il suo ex-marito, e Domenico, un ginecologo molto affascinante. Mentre prova a rimettere in piedi la sua vita, Mina si imbatte in un mistero legato al passato di suo padre, da poco scomparso.