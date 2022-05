Castellammare di Stabia: nasce il progetto “L’Arca di San Francesco” per la comunicazione uomo-animale. Domani l’inaugurazione. Presso la RSA Oasi S. Francesco di Castellammare di Stabia, nell’ambito delle attività di riabilitazione psico-fisica centrate sull’ospite, visto non solo come paziente che necessita di cure e assistenza medica ma individuo nella sua unicità, nasce il progetto “L’Arca di San Francesco”, patrocinato dalla ASL NA 3 Sud.

Una attività assistita con animali, finalizzata ad un miglioramento delle condizioni fisiche, sociali ed emotive delle persone a cui è diretto.

Progetto Unico nella sua azione di elevata stimolazione cognitiva, con la comunicazione uomo-animale; dichiara il dott. COPPOLA ANTONIO: in qualità di direttore della UOSD Anziani Fragili e Demenze ASL NA 3 Sud, sono attivati tutti i canali importanti di interazione che possono promuovere e rinforzare il legame affettivo e la relazione interpersonale degli anziani fragili, che escono da un periodo di privazioni e solitudini.

Progetto che accompagnerà gli ospiti della struttura tutta l’estate 2022, che li vedrà protagonisti nel loro impegno di accudimento sia dei nuovi amici animali che dell’orto sensoriale.

La Direttrice Amm.va della Rsa; dott.ssa Loreta Ciancone dichiara: ABBRACCIAMO ancora una volta l’accoglienza, la cura fisica ed emotiva e la spiritualità, specchio dell’anima dell’ Oasi, dopo questi anni di privazioni e solitudine dovuti alla pandemia, proviamo a riprenderci almeno una parte di vita fatta di condivisione e di comunione con l’altro e la natura che ci circonda.

Ringrazia per il lavoro di sinergia creato tra l’equipe della direzione di terapia occupazionale della Rsa Oasi S. Francesco, dott. Fienga Giuseppe, il direttore Sanitario dott. Giuseppe Angellotti e la psicologa dott.ssa Daniela Bruognolo, per aver ideato il progetto; la ASL NA 3 sud, dott. Coppola Antonio, dott. Antonio Ciccone, la dott.ssa Carolina Peluso, il dott. Saverio Marino, il Servizio Veterinario dell’ASL UOV 90 Gragnano: dott. Alessandro Cascone, Istituto Comprensivo Panzini II, Dsg Donatella D’Ambrosio, Istituto E.Ferrari ( progetto PCTO ) prof.ssa Orsola Somma, e tutte le realtà associative per la loro disponibilità.