Capri Watch cambia sede: brindisi in Via Camerelle

Brindisi in Via Camerelle per Capri Watch. Capri Watch cambia sede, dalla storica casa madre di Via Camerelle, sbarca in Via Vittorio Emanuele meglio conosciuta come Via Quisisana. La strada che conduce dalla piazzetta al lussuoso Grand Hotel di cui porta il nome.

Grande entusiasmo tra i collaboratori che hanno deciso di brindare tutti assieme per questo trasferimento che è considerato di buon auspicio.

A chiudere per l’ultima volta la porta d’ingresso della maison di Capri Watch, il negozio che inaugurò l’era del souvenir d’elite è stato Silvio Staiano, con la moglie Valeria e la sorella Alba, l’ideatore del brand che con il padre Oreste e la sorella Alba per ben 60 anni con le loro creazioni e modelli, gli orologi ed altri raffinati oggetti hanno dato lustro alla strada dello shopping di lusso con un brand tutto caprese, che è diventato famoso in tutto il mondo.

E tenendo fede al suo carattere combattivo, tenace ed innovatore, Silvio Staiano con tutto il suo affiatatissimo staff non ha saputo rinunciare a ricordare tutti i successi che hanno legato il brand alla location di Via Camerelle, dove ha comunque conservato un altro punto vendita. E senza lasciarsi prendere da un velo di tristezza ha deciso di celebrare questo momento storico festeggiando con tutti i suoi coadiutori. Una storia d’amore, un sogno avverato, per tutti, collaboratori e clienti.

Ed il CEO Staiano tenendo fede alla sua filosofia di vita, ha voltato le spalle al passato senza guardarsi indietro, proiettandosi già nel futuro verso il quale si affaccia, lanciando nuove sfide, con l’ottimismo che lo distingue e la frenetica eccitazione dovuta alla nuova impresa nella sede del terzo millennio in Via Quisisana, dove già ha iniziato a raccogliere i suoi primi successi, per lo stile, l’innovazione e per aver riportato “in strada”, sul marciapiede antistante la sua boutique, un banchetto artistico e artigianale come accadeva nella Capri della dolce Vita, impegnando ben 3 artiste che all’istante decorano e dipingono sulle scarpe sneaker griffate Capri Watch (ultima sua invenzione) i disegni creati da Capri Watch e, talvolta, seguendo le richieste del cliente, o uno scorcio caratteristico di Capri, il proprio nome o quello della persona amata.

Total look, oltre gli orologi, che ormai sono un must riconosciuto nel mondo o il Capri A Porter, con borse ed accessori unici impossibili da trovare altrove. Sicuramente sarà il nuovo negozio, il colpo vincente che ancora una volta il brand caprese di Silvio Staiano riuscirà a mettere a segno.