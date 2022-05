Capri porge l’estremo saluto a Tina Chierchia

Capri piange la dipartita di Tina Chierchia che lascia nel dolore la sorella Maria, il fratello Lino, la cognata Barbara, il nipote Roberto ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa accompagnandola con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

I funerali saranno celebrati venerdì 6 maggio alle ore 16.30 nella ex Cattedrale di Santo Stefano in Capri. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.