Capri piange la scomparsa di Nadia Rotella vedova Ricci

Dolore a Capri per la scomparsa di Nadia Rotella vedova Ricci. A darne il triste annuncio il figlio Massimiliano, il fratello Camillo ed i parenti tutti che addolorati l’affidano all’amore misericordioso di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

I funerali saranno celebrati martedì 31 maggio alle ore 10.00 nella Chiesa di Santa Sofia in Anacapri.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.