Capri: l’Italia intera in lutto per la scomparsa di Guido Lembo. La notizia della scomparsa di Guido Lembo, il re del by night di Capri con “Anema e Core” ha scosso l’Italia intera. Un velo di tristezza è calato su Capri alla notizia, rimbalzata nel tardo pomeriggio di oggi, della dipartita del musicista e artista della perla della Campania, chansonniere simbolo di Napoli.

E sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 74enne. “Cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo, mitico animatore delle notti di Capri con il suo “Anema e core”. Un artista poliedrico e coinvolgente, uno chansonnier effervescente che ha donato allegria ai visitatori di tutto il mondo. È stato un ambasciatore internazionale della musica napoletana e della gioia di vivere. Ne ricordo anche la generosa disponibilità per tante iniziative solidali“, ha scritto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Oggi piangiamo tutti: Capri, i capresi, i villeggianti, i turisti e tutto il mondo che è passato nella tua Taverna, a cui hai regalato sorrisi e affetto. Ti abbiamo voluto bene. Tu continua a volercene da lassù. Ciao Guido!“, lo saluta il sindaco di Capri, Marino Lembo.

“Caro Guido, quante serate nel tuo locale Anema e Core! Sei riuscito a far ballare sui tavoli intere generazioni che ti hanno adorato per la tua verve inesauribile. Ci hai amato e anche noi ti abbiamo voluto bene. Ci mancherai”, ha scritto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.