Capri, attimi di paura per quattro turisti. Il gommone preso a noleggio finisce sugli scogli

Capri. Momenti di grande paura quelli vissuti da quattro turisti (americani e canadesi) che, dopo aver noleggiato un gommone per godersi una giornata di sole e di mare, hanno purtroppo vissuto una brutta disavventura. Erano circa le 15.00 di oggi, infatti, quando il gommone è andato a finire sugli scogli di Capo Tiberio. Un diportista che in quel momento transitava sul posto ha immediatamente allertato la Capitaneria di Porto che in brevissimo tempo è giunta sul luogo dell’incidente. Gli uomini della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i quattro giovani turisti che erano finiti in mare e che, fortunatamente, non hanno riportato ferite ma solo un grande spavento. La Guardia Costiera ha poi recuperato il gommone oramai danneggiato.

I quattro turisti sono stati accompagnati negli uffici della Capitaneria di Porto di Capri per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.