Caos traffico da Castellammare di Stabia per Sorrento e viceversa. Un’altra mattinata da incubo quella di oggi, venerdì 6 maggio 2022, per gli automobilisti. Già da Seiano, infatti, parte una lunga coda di automobili in direzione Sorrento.

Ma è imbottigliato nel traffico anche chi percorre la strada per arrivare a Napoli: in questo caso la coda di auto comincia da Gragnano, ossia prima di imboccare l’ultima galleria.

Non soltanto, dunque, per coloro che si trovano a dover percorrere la galleria Santa Maria di Pozzano, a Vico Equense, il collegamento che congiunge la Penisola Sorrentina con Castellammare di Stabia, come abbiamo potuto notare negli scorsi giorni.

Insomma, caos traffico sia da, sia per Sorrento.