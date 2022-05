Caos e traffico a Meta: due tir si incastrano sul Corso Italia

L’annoso problema viabilità torna a farsi sentire in penisola sorrentina. Stavolta ci troviamo sul Corso Italia a Meta, dove due tir sono rimasti incastrati in curva. L’ora di punta ha contribuito soltanto a generare un traffico inaudito, dopo che i due camion che viaggiavano da e per Sorrento si sono incrociati in una curva senza via d’uscita congestionando il traffico per alcuni istanti. Le ultime settimane in penisola sorrentina sono davvero catastrofiche per il traffico. Il dramma della viabilità nella costa di Sorrento, come ben sappiamo, scaturisce anche dal sistema ferroviario critico che potremmo annoverare in un’escalation di problematiche da risolvere, per le quali molte associazioni della filiera del turismo hanno lanciato un allarme.