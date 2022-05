Campania, De Luca: “Firmato accordo per facilitare procedure di espianto organi, emergenza pronto soccorso in tutta Italia”. “Abbiamo firmato con l’autorità giudiziaria del Tribunale di Salerno, dopo l’intesa firmata a Napoli, un accordo per facilitare le procedure di espianto degli organi. In Italia muoiono 600 pazienti l’anno perché non arriva in tempo utile l’organo. Questo protocollo d’intesa ci aiuta a snellire le procedure e indagini giudiziarie quando abbiamo persone morte per incidenti o conflitti a fuoco. Un’iniziativa di civiltà”, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.

“È un problema dell’Italia intera l’ingolfamento dei pronto soccorso. Non ci sono medici nelle strutture di emergenza, abbiamo fatto un ultimo concorso e non ha partecipato nessuno. C’è un problema generale di carenza di figure mediche perché il Ministero della Salute ha deciso che la spesa per il personale medico deve essere quella del 2004 meno l’1,4% e con i pensionamenti, con quota 100 c’è grande sofferenza. Abbiamo poi un’anomalia, è un impegno tra i più stressanti ma con la maggiore penalizzazione retributiva. Da anni abbiamo segnalato al Ministero questa situazione ma non abbiamo ottenuto mai nessuna risposta. L’ultimo tentativo di aggressione mediatica si è ridotto a nulla perché il problema non riguarda solo Napoli ma tutta l’Italia”.