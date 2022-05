Camila Cabello in Costiera Amalfitana dopo lo show per la finale di Champions League. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, l’isola azzurra, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ad aver scelto la Costa d’Amalfi anche Camila Cabello, cantautrice ed attrice di fama mondiale. La popstar si trova in vacanza tra Ravello e Conca dei Marini, dopo lo show che l’ha vista protagonista della cerimonia di apertura della finale di Champions League sabato scorso.

Camila Cabello, all’anagrafe Karla Camila Cabello Estrabao, è una cantautrice e attrice cubana naturalizzata statunitense. Camila Cabello è nata nel 1997 a Cojímar, a pochi chilometri dalla capitale cubana L’Avana, da Sinuhe Estrabao e Alejandro Cabello, nato a Città del Messico e trasferitosi a Cuba nei primi anni di vita; ha anche una sorella più giovane di nome Sofia. La famiglia ha vissuto tra L’Avana e Città del Messico prima di trasferirsi a Miami, in Florida, negli Stati Uniti quando Camila aveva cinque anni. Nel 2008 ha acquisito la cittadinanza statunitense e ha frequentato la Miami Palmetto High School, che ha lasciato nell’anno scolastico 2012-13, mentre era in seconda superiore, per proseguire la carriera di cantante. In seguito ha conseguito il diploma di scuola superiore.

La giovane cantante si è fatta conoscere grazie alla terza edizione di X Factor Usa, quando diventa la frontman di una band formatasi tra i concorrenti dell’edizione 2012 dello spettacolo. Si chiamerà Fifth Harmony, con cui la cantante di origini cubane ha pubblicato due album in studio, tra cui l’omonimo del 2017 che contiene la hit “Down” con il rapper Gucci Mane. Nel 2017 intraprende la sua carriera da solista con il brano “I Know What You Did Last Summer”, una collaborazione con l’artista canadese Shawn Mendes, che diventerà anche il suo fidanzato. Nel 2021 le è stato dato il ruolo principale nel remake disneyano di “Cenerentola” e sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune immagini del dietro le quinte della produzione del film.