Calcio femminile, Napoli – Pomigliano: il destino è nell’ultima giornata. Un punto di differenza in classifica e le 2 squadre campane decideranno la loro permanenza in A nell’ultima giornata di campionato in un derby infuocato. A 20 punti il Pomigliano, che ha buttato 5 punti con il Verona e la Lazio già retrocesse, a 19 il Napoli che è riuscito a ribaltare il match con l’Empoli, vincendo per 3-1. “Abbiamo dimostrato di avere gambe e cuore, siamo stati brave a reagire e ci siamo sciolte nel corso della gara meritando la vittoria – afferma Pinna, autore della terza rete -. Stiamo dando tutte il nostro contributo, anche io oggi sono entrata dalla panchina e mi sono resa utile. Questo vuol dire che il gruppo persegue un obiettivo comune. Adesso ci aspetta il derby con il Pomigliano, spiace che la Campania perderà una squadra in A ma ovviamente io – nonostante sia un ex – mi auguro con tutto il cuore di regalare la permanenza in categoria al Napoli Femminile”, conclude.