Boom turistico ad Amalfi per la Regata Storica: la Rai intervista il sindaco

In costiera amalfitana l’inviata per il TGR Campania Anna Testa racconta la ripresa del turismo ad Amalfi, dove sono in corso i preparativi per la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare in programma a giugno. Amalfi e il resto della costiera A Pasqua hanno registrato numeri impensabili durante il periodo Covid. Ora è il momento del rilancio turistico vero, e la città di Amalfi con il sindaco Daniele Milano ci crede davvero: “La ripresa è iniziata e in strada è possibile ascoltare lingue da tutto il mondo. Le scelte importanti sono state adottate nel corso delle ultime settimane, come ad esempio l’eliminazione del parcheggio dei bus turistici. L’evento principale dell’estate amalfitana si tiene come consuetudine il 31 agosto e il primo settembre, il Capodanno Bizantino.” Pieni anche hotel e b&b che recuperano mercati fondamentali da ogni parte del mondo. Di rilievo anche l’evento previsto per il 5 giugno della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Un fattore che ha permesso di registrare numerose prenotazioni per le attività turistiche.