Bolkestein, i balneari di Sorrento: “Siamo sereni, ma cercheremo di fare il meglio per noi e le nostre famiglie”. Questa mattina, mercoledì 25 maggio 2022, abbiamo sentito di operatori degli stabilimenti di Sorrento circa la Bolkestein. “Siamo sereni, ma cercheremo di fare il meglio per noi e le nostre famiglie”, ci hanno detto. Noi di Positanonews guardiamo alla situazione anche dalla prospettiva degli imprenditori che investono e fanno sacrifici nell’incertezza di quello che sarà il futuro. Infatti, il 2023 sarà l’ultimo anno di concessione. Successivamente, salvo proroghe, entrerà in vigore la Bolkestein. Tanta, quindi la preoccupazione da parte degli operatori balneari. Fortunatamente, la stagione estiva è cominciata al meglio. “Siamo tornati ai livelli del 2019, però abbiamo investito anche negli anni scorsi”.

Noi speriamo che in qualche modo si tutelino comunque le attività locali, perché il rischio è duplice: potrebbe entrare la camorra, oppure attività straniere. Se dovessero arrivare qui attività straniere e riuscissero a prendere uno stabilimento balneare, per recuperare le spese sicuramente aumenteranno anche i prezzi.

Diamo spazio a tutti, a critiche e polemiche, ma siamo anche vicini agli imprenditori che investono ed alle loro famiglie. Vogliamo, inoltre, sottolineare la bellezza della spiaggia di Sorrento, e l’ordine che regna negli stabilimenti. Auguriamo a tutti gli imprenditori ed ai loro lavoratori una buona stagione estiva.