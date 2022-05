Biblioteca comunale chiusa a Piano di Sorrento

Carta straccia, pavimentazione precaria, un ambiente trascurato. Ci troviamo presso la biblioteca comunale di Piano di Sorrento. Luogo in cui erano in programma dei lavori di riqualificazione che in realtà non si sono mai concretizzati per davvero. Una biblioteca non è necessariamente un luogo dove prendere in prestito i libri. Si tratta di un ambiente fondamentale per lo sviluppo di rapporti sociali: possono essere luoghi di aggregazione per i giovani di un quartiere, per ritrovarsi dopo la scuola. Possono offrire a tutti un posto sicuro e tranquillo dove studiare e leggere, o anche solo incontrarsi con gli amici. È un aspetto che rischia di essere sottovalutato: sono tanti i bambini e ragazzi che vivono in case dove manca un luogo per studiare. Oppure dove è difficile ospitare i compagni di classe. Per tali motivi Positanonews ha voluto approfondire la vicenda, sicuri e fiduciosi che le autorità darano il giusto peso a ristrutturare un ambiente prezioso per i tanti ragazzi.