Basket femminile, la Blue Lizard Capri si salva e festeggia con un tuffo ai Faraglioni. “È stato un anno incredibile, sicuramente non facile, ma alla fine con un lieto fine. La salvezza ottenuta sul campo di Savona vuole essere non punto d’arrivo, ma un punto di partenza verso un futuro tutto da scrivere e che vedrà la Blue Lizard Basket partecipare al prossimo campionato di A2 Femminile”, si legge nel comunicato. La meravigliosa isola azzurra ha fatto poi da cornice ai festeggiamenti delle ragazze che, dopo un bel giro in barca, si sono tuffate nei pressi dei Faraglioni tra risate e divertimento generale.