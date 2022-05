Avellino. Un ricordo di Ciriaco de Mita, scomparso oggi.

Articolo di Maurizio Vitiello – Un ricordo di Ciriaco de Mita, scomparso oggi.

Stamattina presto è scomparso Ciriaco De Mita, a 94anni, alla Casa di Cura Villa dei Pini di Avellino, dove era entrato il 5 aprile per un attacco ischemico.

A febbraio aveva subito la frattura al femore.

Era nato a Nusco (Avellino) nel 1928, figlio di un sarto

Lunga la sua carriera politica.

Segretario e, poi, presidente della Democrazia Cristiana dal 1982 al 1989, quattro volte ministro e parlamentare per un’intera generazione.

Il suo ingresso nella DC risale al 1953.

E’ stato eletto deputato per la prima volta nel 1963.

Nel 1968 era entrato a far parte per la prima volta in un governo come Sottosegretario all’Interno.

Diverse le cariche ministeriali ricoperte tra il 1973 e il 1982.

Per sette anni rimase leader del partito, fino al 1989, e per un anno fu anche Capo del Governo, 1988-1989.

Era sindaco di Nusco dal 2014.

Abbiamo più volte visto in azione Ciriaco De Mita alla Facoltà di Scienze Politiche, a meetings e a incontri vari sempre lucido; era molto ascoltato.

Era amabile nella conversazione e parlava con tutti senza remore.

Ci ha sempre colpito la sua lucidità critica.

Si poteva definire un filosofo neo-magnogreco e i traduttori avevano difficoltà a inseguire il suo pensiero, estremamente articolato, in convegni e incontri internazionali importanti.

Sofisticato nella logica politica era stimato e ha contrastato altri grandi.

Era favorevole ai giovani nella condotta politica e li ascoltava e li seguiva con piacere.

Era sempre intervistato nei momenti topici della vita della Repubblica, le sue opinioni erano considerate e valutate.

Maurizio Vitiello