Auto ribaltata a Praiano, ancora stranieri protagonisti di un incidente . Dopo quello di ieri sera a Positano, causata da una pericolosa e improvvisa inversione a U. Questa volta oggi pomeriggio in Via Marconi nella cittadina della Costiera amalfitana con una Fiat 500. Oggi , poi, sempre con degli stranieri si è sfiorato un nuovo incidente con altri stranieri che venivano da Sorrento verso Amalfi , e stavano scendendo contro senso alla Sponda per farsi un giro a Positano, qui improvvisa retromarcia ha solo colpito lievemente un’auto.