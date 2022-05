Atrani: spiagge affidate alla Miramare. Con la delibera n.21 dello scorso mese di marzo, il Comune di Atrani ha scelto di non affidare più la spiaggia ai privati, ma che gestirà direttamente le aree in concessione demaniale. La decisione deriva dalla necessità di consentire un più razionale utilizzo della spiaggia – si legge -, anche libera, e di garantire la sicurezza della balneazione e l’igiene pubblica, oltre che una maggiora fruibilità sia per i residenti (e altri) che per i soggetti fragili, rivalutando l’utilità sociale rispetto al mero aspetto economico.

Questa la ripartizione in via sperimentale:

una porzione come “spiaggia libera” lato Ponente;

una porzione come “spiaggia libera attrezzata” lato Levante;

allestimento con lettini e solarium Località denominata Scoglio a Pizzo;

allestimento di un’area ludica per bambini lato Ponente;

allestimento di un’area provvisoria per il tiro a secco dei natanti di Massimo 300 metri quadrati presso il lato Ponente.

Mercoledì 25 maggio 2022, il sindaco di Atrani, dott. Luciano de Rosa Laderchi, ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale proprio per l’affidamento della spiaggia. Tra i punti dell’Ordine del Giorno, infatti, si legge

affidamento in house providing alla società Miramare Service srl dei servizi accessori della spiaggia di Levante e dell’area denominata “Scoglio a Pizzo” del Comune di Atrani per le stagioni balneari 2022-2023-2024 – Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sissistenza dei requisiti previsti per la forma i affidamento prescelta ax art. 34, comma 20, del d.n. 179/2012.

Si è, dunque, stabilito che i servizi accessori della spiaggia del lato Levante saranno affidati alla Miramare Service, mentre il lato Ponente sarà suddiviso in diverse aree: una come tiro a cesso imbarcazioni, una come area ludica ricreativa per i bambini ed un’altra come spiaggia libera.