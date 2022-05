Atrani piange la scomparsa di Trofimena Aceto vedova Di Landro

Atrani in lutto per la scomparsa di Trofimena Aceto, vedova Di Landro. A darne il triste annuncio i figli Pasquale, Letizia, Enza ed Annamaria, la nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti, le sorelle, i fratelli ed i parenti tutti che ora l’affidano all’amore misericordioso di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

La salma giungerà al cimitero di Castiglione di Ravello alle ore 10.00 di martedì 17 maggio per la celebrazione del rito funebre.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.