Atrani: l’aiuto del Comune alla Parrocchia per la tutela del Santuario di Santa Maria del Bando. Con l’invio della nota della soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino avente oggetto “Rinvenimento materiali ed evidenze archeologiche presso la Grotta di Masaniello – Santuario Santa Maria del Bando – Atrani” in cui si legge che si “Auspica e sollecita pertanto, in accordo con questo Ufficio, uno sforzo congiunto di tutti i protagonisti del territorio interessati e coinvolti per la realizzazione di un programma di azione in tempi brevi, volto al recupero, alla valorizzazione e alla adeguata fruibilità di un sito di notevole importanza culturale che potenzierebbe l’accesso al cammino di Fede legato ai luoghi Mariani e l’offerta turistica e paesaggistica dell’area costiera” e la richiesta fatta al Comune di Atrani da parte del Parroco di Atrani Don Carmine Casola Satriano per la concessione del patrocinio del Comune e di un aiuto economico al fine di far fronte alle spese per attività di scavo archeologico, pulizia e rilievo da svolgersi presso il Santuario di Santa Maria del Bando e più precisamente all’interno della Grotta di Masaniello, il Comune di Atrani ha concesso alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena Atrani il patrocinio e la somma di €. 4.100,00 volta a coprire il 33% delle attività necessarie per la tutela archeologica del sito.

Qui la determina.

Qui la deliberazione della giunta.